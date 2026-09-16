Muratbey'in Üniversite-Sanayi iş birliği projesine TÜBİTAK desteği

Muratbey’in, Uşak Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği proje, TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı. Sanayi danışmanlığını Muratbey Gıda Ar-Ge Müdürü Gıda Mühendisi Faruk Demirel’in, akademik danışmanlığını ise Doç. Dr. Senem Şanlı'nın yürüttüğü proje kapsamında, besleyici değeri yüksek ve fonksiyonel bileşenlerle zenginleştirilmiş yenilikçi bir ürün formülasyonu geliştirilmesi hedefleniyor.

Üniversite-Sanayi İş Birliğinden Yenilikçi Ürünlere

Proje, üniversite ile sanayi arasında bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirirken, öğrencilerin bilimsel araştırma, uygulamalı Ar-Ge ve yenilikçi ürün geliştirme süreçlerinde aktif rol almasına da katkı sağlayacak. Akademik bilgi birikiminin sektör deneyimiyle buluşması sayesinde katma değerli ve uygulanabilir çözümler geliştirilmesi amaçlanıyor.

İki Akredite Ar-Ge Merkeziyle İnovasyona Yatırım

Muratbey, Ar-Ge çalışmalarını uzun vadeli büyüme stratejisinin temel unsurlarından biri olarak görüyor. Şirket, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından akredite edilen Gıda Ar-Ge Merkezi ve Üretim Teknolojileri Ar-Ge Merkezi olmak üzere iki Ar-Ge merkeziyle çalışmalarını sürdürüyor. 2017 yılında Bakanlık tarafından onaylanan Ar-Ge Merkezleri, sektöründe iki Ar-Ge merkezi bulunan tek firma olan Muratbey'i süt ve süt ürünleri sektöründe global başarılara ulaştırıyor. Muratbey Ar-Ge merkezlerinde yürütülen çalışmalarla sağlıklı ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi, üretim teknolojilerinin sürekli iyileştirilmesi, ürün kalite standartlarının yükseltilmesi, verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir üretim anlayışının desteklenmesi hedefleniyor. Muratbey'in üretim tesislerinde kullanılan birçok yazılım, makine ve üretim ekipmanı da Türk mühendisleri tarafından tasarlanarak geliştiriliyor.

İnovasyon Kültürü Ödüllerle Taçlanıyor

İnovasyonu yalnızca ürün geliştirme süreçlerinde değil, üretimden pazarlamaya kadar tüm faaliyetlerinin merkezine yerleştiren Muratbey, bu yaklaşımını ulusal platformlarda aldığı ödüllerle de pekiştiriyor. Muratbey Burgu peyniri "Helix Cheese" adıyla Almanya'da büyük başarı elde etti. “Helix Cheese” adıyla 5 kıtada onlarca ülkeye ihraç edilen inovatif lezzet, Almanya’da yayınlanan süt ve süt ürünleri dergisi Milch-Marketing’in okuyucuları tarafından kendi kategorisinde 2019/2020 için “Yılın Ürünü” seçilerek “Altın Ödül”e layık görüldü. Muratbey ayrıca, 4. Uluslararası Güvenilir Ürün Zirvesi kapsamında düzenlenen Feed the Future Ödülleri'nde Muratbey Plus Avokadolu Kaymaklı ürünüyle İnovatif Ürünler Kategorisi Birincilik Ödülüne layık görüldü. Bir önceki yıl ise 3. Uluslararası Güvenilir Ürün Zirvesi Feed the Future Ödülleri'nde CheeseKöfte – Peynirden Köfte ürünüyle yine İnovatif Ürünler Kategorisi'nde birincilik elde etti. Aynı organizasyonda, güvenilir gıda üretimi ve yerli üretime sunduğu katkılar dolayısıyla "Türkiye'nin Kahramanları" ödülünün de sahibi olan Muratbey, Ar-Ge ve inovasyona yaptığı yatırımları geliştirdiği yenilikçi ürünlerle taçlandırmayı sürdürüyor.

Genç Araştırmacılara ve Türkiye'nin Ar-Ge Ekosistemine Katkı

TÜBİTAK 2209-B Programı, üniversite öğrencilerinin sanayiye yönelik araştırma projelerinde yer almasını, proje yönetimi deneyimi kazanmasını ve uygulama potansiyeli bulunan yeni ürün, yöntem ve süreçlerin geliştirilmesini teşvik ediyor.

Muratbey, akademi ve sanayi arasında kurduğu güçlü iş birlikleriyle Türkiye'nin Ar-Ge ekosistemine katkı sunmayı sürdürürken, bilimsel bilgi ile üretim tecrübesini bir araya getirerek gıda sektöründe katma değeri yüksek yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyor.