Murat Yıldırım'ın başrolünde olduğu Ramo dizisinin fragmanı yayımlandı
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını Ramo dizisi için Murat Yıldırım'ın ekranlara dönüş tarihi belli oldu. Ramo'nun 1. bölüm fragmanı yayımlandı.
ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'deki koltuğunu kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu'na devreden Murat Yıldırım, Ramo dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Show TV'de yayımlanacak olan dizinin 1. bölüm fragmanı da yayımlandı.
Herkesin merakla beklediği Ramo dizisi ekranlara gelmeye gün sayarken yayımlanan fragmanıyla beğenileri topladı. Ramo ekran serüvenine 14 Ocak Salı başlıyor. Ramo'nun 1. bölümünden çarpıcı bir fragman da yayınlandı.
Show TV’nin yeni dizisi Ramo’nun aksiyon ve duygusal sahnelerle örülü tanıtımı izleyenlerden tam not aldı. Ramo’nun heyecan dolu anları, Selda Bağcan’ın seslendirdiği “Adaletin bu mu dünya?” şarkısı eşliğinde yayınlandı.
'Ramo' karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların kadrosunda yer aldı.