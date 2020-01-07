Murat Yıldırım'ın başrolünde olduğu Ramo dizisinin fragmanı yayımlandı

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'deki koltuğunu kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu'na devreden Murat Yıldırım, Ramo dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Show TV'de yayımlanacak olan dizinin 1. bölüm fragmanı da yayımlandı.