Murat Yıldırım'dan Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru açıklaması! Kasten yapılmış

1 milyonluk sorunun ne zaman yayınlanacağını merak edilirken, herkes merakla o soruda Kim Milyoner Olmak İster programı sezon finali yapmıştı. Murat Yıldırım, 29 Haziran günü yayınlanan programdan bir gün önce, “Milyonluk soruyu açacak yarışmacıyı sezon sonuna sakladık” açıklamasında bulundu. Sorunun kasten son bölüme saklanması ise , izleyicileri kızdırdı.