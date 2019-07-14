Murat Yıldırım'dan Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru açıklaması! Kasten yapılmış
Oyuncu ve sunucu Murat Yıldırım, Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde 1 milyon TL'lik soruya ulaşan Arda Ayten hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programının sunucusu Murat Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 1 milyonluk soruya ulaşmaya hak kazanan Arda Ayten'i sezon sonuna sakladıklarını açıkladı.
1 milyonluk sorunun ne zaman yayınlanacağını merak edilirken, herkes merakla o soruda Kim Milyoner Olmak İster programı sezon finali yapmıştı. Murat Yıldırım, 29 Haziran günü yayınlanan programdan bir gün önce, “Milyonluk soruyu açacak yarışmacıyı sezon sonuna sakladık” açıklamasında bulundu. Sorunun kasten son bölüme saklanması ise , izleyicileri kızdırdı.
Peki ne olmuştu?: Geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapan yarışmada, en son yarışmacı olan Arda Ayten sayesinde 1 milyonluk soruya kadar ulaşılmış ve milyonluk soruyu açtırma hakkına ulaşılmıştı. Ancak Arda Ayten, 1 milyonluk soruyu açtıramamıştı çünkü süre yetmemişti.
Peki Arda Ayten kimdir?: 19 yaşında İskenderun’da oturan Arda Ayten, annesine bakıyor.