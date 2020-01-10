Murat Yıldırım Ramo dizisinin senaryosu için olay açıklamalarda bulundu!
Show TV'nin yeni dizisi Ramo için 3 aydır Adana'da bulunan ünlü oyuncu Murat Yıldırım İstanbul'da bir mekan çıkışı görüntülendi.
Faslı eşi İman Elbani ile mutlu bir evlilik sürüdüren oyuncu Murat Yıldırım 2016 senesinde hayatlarını birleştirdiler. 3 aydır Adana'da Ramo dizisinin çekimleri için bulunan oyuncu önceki gün Etiler'de kameralara yansıdı.
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Show TV'nin merakla beklenen dizisi Ramo'da başrol oynayacak olan Murat Yıldırım 2 hafta verilen arada soluğu İstanbul'da aldı. Yıldırım, mekan çıkışı basın muhabirlerinin sorularını yanıtladı.
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Yıldırım, "3 bölüm çektik, umarım izleyiciler de beğenir. Adana'nın insanı çok sıcakkanlı ve misafirperver insanlardır. O yüzden şanslıyız doğrusu" dedi.
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Adana'nın mutfağı hatırlatılması üzerine oyuncu, "En zorlu konu yemek olsa gerek. İnanılmaz güzel yemekler var, kendime hakim olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
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