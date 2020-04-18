Murat Yıldırım hem Show TV'deki Ramo dizisini hem de eşi İmane Elbani'yi anlattı

Hayatında yaşadığı en büyük acıları, iyi niyeti sebebiyle yaşadığını söyleyen Murat Yıldırım, sebebini şöyle anlattı:

''Bütün güzel şeyler de, kötü şeyler de iyi niyetimi yönetmemle ilintili oldu. Yönetemediğim çok zaman oldu ve hayatımın en büyük acılarını o zamanlarda yaşadım.''