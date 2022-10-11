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Murat Türkyılmaz: Şimdi biz de pudracı İBB diyelim mi?

Adana'da CHP'li İBB'ye ait cenaze nakil aracından 144 kilo uyuşturucu ele geçirilmesi, tüm gözleri İBB'ye çevirirken Ekrem İmamoğlu, ne aracın ne de şoförlerin belediyede çalışmadığı ima eden açıklama yaptı. Konuya ilişkin açıklama yapan İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan CHP'li İBB yetkililerine tarihi bir cevap geldi.

Geçtiğimiz gün Adana'da CHP'li İBB'ye ait cenaze nakil aracının içinden 4 kilo 550 gramı toz esrar olan toplam 144 kilo 550 gram esrar ele geçirilmişti. 

İmamoğlu yine inkar etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Şehirler Arası Cenaze Hizmetleri Müdürlüğüne ait araçta uyuşturucu bulunmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ne aracın ne de şoförlerin belediyede çalışmadığı ima eden açıklama yapmıştı.

Konuya ilşkin tartışmalar devam ederken İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan sorumluluğu üstünden atan CHP'li İBB yetkililerine çok sert cevap geldi.

Türkyılmaz İBB'li yetkililere ''Taşeron firmanız o nedenle sizin sorumluluğunuz var.'' diyerek İBB'nin geçmişte yaptığı kirli siyaseti hatırlattı.

'Aşağılık bir siyaset yaptınız'

İşte Türkyılmaz'ın İBB sıralarında CHP'lilere verdiği o tarihi ders:

Geçmişte bir bakanımızın bir fotoğrafından yola çıkarak aylarca itibar suikasti yaptınız. Sayın Bakanımızı 'pudra' kelimesiyle yan yana getirerek, burada meclis üylerimizin geçmiş twitleri de var konuyla alakalı. Maalesef aşağılık bir siyaset yaptınız. Bakın bu size örnek  olsun. 

'Biz bir fotoğrafla 'pudracı ibb' deseydik hoşunuza gider miydi?'

Bakın biz şunu yapabilirdik; Bu fotoğrafı alırdık 114 kilo uyuşturucunun bulunduğu, üstünde İBB cenaze nakil aracı yazan fotoğrafın üzerinden 'pudracı İBB' deseydik hoşunuza gider miydi? Meğer İBB finansal kaynak üreteceğiz derken uyuşturucu ticareti yapıyormuş gibi bir laf etseydik olur muydu? Mesel adeseydik ki, 'Sayın Kılıçdaroğlu uyuşturucudan vergi alınması gerekiyor demişti, bunlardan vergi alıyor musunuz'  diye soru önergesi verseydik olur muydu? Olmazdı. 

'Sizin gibi ucuz siyaset yapmıyoruz'

Bakın İBB hepimizin. Bu kurumun itibarının zarar görmemesini arzu ediyoruz. Yapılan açıklama da o yönde. Münferit, kişisel  bir mesele olduğunu söylüyorlar buna da inanamak istiyoruz. Yoksa meseleyi uzatıp DİAYDER davasında PKK'lıları gassal olarak aldığınız bilgileri de buna ilave ederek 'ne işler çeviriyorsunuz arkadaşlar' demiyoruz. Sizin gibi ucuz siyaset yapmıyoruz.

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