Murat Sancak'tan Sedat Peker'e yalanlama! Berat Albayrak nerede?

Sedat Peker son videosunda Berat Albayrak'ın Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Hadımköy'deki evinde kaldığını iddia etmişti. Peker, Murat Sancak'la ilgili başka iddialarda da bulunmuştu. Murat Sancak, Peker'in iddialarını sosyal medya hesabı üzerinden yalanladı.

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MT Grup Başkanı ve Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Sedat Peker'in YouTube'dan yayınladığı 8'inci videosunda Suriye'ye gönderilen silahlarla ve yapılan ticaret ile Berat Albayrak hakkındaki iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Sedat Peker'in eski Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın evinde kaldığına dair iddiasına Twitter'dan yanıt veren Murat Sancak, şu paylaşımı yapttı:

"1. Berat Albayrak’ın saklanmaya ihtiyaç duyacak bir durumu yok.Ayrıca o kişinin tabiriyle tlf sinyalinden bakılabilir, Evime hiçbir zaman gelmedi, gelse başımın üstünde yeri var, ağırlamaktan şeref duyarım. O şahsın yine kendi hassasiyetiyle cevap veriyorum, Suriye de bir kibrit çöpü ticaretim olmadı ve 2 kız çocuğumun boğazından öyle olmayan bir ticaretten bir damla su bile girmedi, ALLAH a çok şükür." ifadelerini kullandı.

Hiçbir şey gizli kalmaz...

Murat Sancak daha sonra da "Hiç bir şey gizli kalmaz, doğruysa ortaya çıkar bir düşünün yalansa o zaman ne diyeceksiniz? Adama haksızlık ettik diyeceksiniz. Peki ben hakkımı helal eder miyim? O zaman geldiğinde yine burdan yazarım. Ortaya atılan bir iddianın doğru olmayabileceğini hesaba katın... " uyarısı yaptı.