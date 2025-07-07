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Murat Özçelik CHP'den istifa etti

Murat Özçelik CHP'den istifa etti

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, partideki sorunlara dikkat çekerek istifa etti. Özçelik, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi etrafındaki tartışmaların üstü örtülmeye çalışılıyor" dedi.

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CHP'de parti içi kriz derinleşiyor. Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, partisinden istifa etti. 

Özçelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle ilgili tartışmaların parti içinde açıkça konuşulamadığını söyledi.

Parti kaynaklarının "tek bir ismin etrafında şekillenen bir anlayışla seferber edilmesini" kabul edilemez olarak değerlendirdi.

"Parti içinde derinleşen hizipleşmelerin, halkın ihtiyaçlarından çok kişisel menfaatlerin öne çıkmasının ve iletişim politikalarının partiye zarar verdiğini düşünmekteyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi etrafında yaşanan tartışmaların, partililer arasında dahi sorgulanan yanlışların üstünün örtülmeye çalışılması; parti kaynaklarının halk için çözümler üretmek yerine tek bir ismin etrafında şekillenen bir anlayışla seferber edilmesi, kabul edilemez bir tablo yaratmaktadır."

"Yeni yollar aramak artık bir mecburiyet haline gelmiştir"

Murat Özçelik'in eleştirilerinden biri de şaibeli kurultay sürecine yönelikti. Usulsüzlüklere birçok CHP'linin şahit olduğunu öne sürdü.

“Son kurultay sürecinde birçok partilinin de şahit olduğu, iç işleyişe ve demokratik ilkelere gölge düşüren bazı usulsüzlüklerin yaşandığı kanaatindeyim. Bu tablo karşısında, halkımızın güvenini kazanacak yeni yollar aramak artık bir mecburiyet haline gelmiştir. Ne yazık ki, CHP'nin mevcut yönetim anlayışı ve örgütsel yapısıyla, bu yeni arayışın öncüsü olabileceğine dair inancım kalmamıştır."

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