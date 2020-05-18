Murat Övünç'ten seks itirafı holding patronunun kızıyla ilişkim var
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan sosyal medya fenomeni Murat Övünç, Seyhan Soylu'nun canlı yayınına katıldı ve yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Ermeni asıllı Kapalıçarşı'da birçok dükkanı olan bir iş adamı ile 7 yıldır birlikteyim diyen Murat Övünç şimdi de çok ünlü bir holding patronun kızıyla aşk yaşıyorum dedi.
Sosyal medyanın en çok takip ettiği ve özel hayatı ile magazin basınına sık sık malzeme olan Murat Övünç son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Daha önce babasının zoruyla evlenen ve ailesinden gay olduğunu saklayan Murat Övünç'ün 19 yaşında Burak Can adında bir oğlu var.
Daha önce Armağan Çağlayan'ın youtube kanalına katılan Murat Övünç 7 yıllık sevgilisi hakkında konuşmuştu. Kapalıçarşı'da birçok dükkanı olan yurt dışında yaşayan bir iş adamı ile 7 yıldır birlikteyim diyen Murat Övünç, sevgilisinin eşinden boşandığını söylemişti.
Birlikte yemek yerken evli sevgilisi ile pozlarının basına sızması sonrası iş adamı sevgilisinin karısından boşandığını söyleyen Murat Övünç, o benim her şeyim, akıl hocam diyerek aşkını ilan etmişti.
İnstagram'da 2 milyon 400 kişi tarafından takip edilen Murat Övünç yine çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Küçük yaştan beri gay olduğunu ve bunu babasından korktuğu için yıllarca saklamak zorunda kaldığı söyleyen Murat Övünç dün akşam Seyhan Soylu'nun canlı yayınına katıldı.