Murat Övünç'ten seks itirafı holding patronunun kızıyla ilişkim var

Sosyal medyanın en çok takip ettiği ve özel hayatı ile magazin basınına sık sık malzeme olan Murat Övünç son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Daha önce babasının zoruyla evlenen ve ailesinden gay olduğunu saklayan Murat Övünç'ün 19 yaşında Burak Can adında bir oğlu var.