Murat Övüç'ün küfrettiği Yeşim Salkım'a Seren Serengil'den destek bakın neler anlattı
Yeşim Salkım ve Murat Övüç polemiğine Seren Serengil de dahil oldu ve Serengil ağza alınmayacak küfürler eden Murat Övüç'e tepkisini dile getirdi.
Instagram ünlülerinden biri olan Murat Övüç, bir sahnede Yeşim Salkım hakkında ağza alınmayacak küfrü birkaç defa arka arkaya savurunca tepki çekti. Reddedildiği erkek tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin'in ardından kadınlar hakkında söylediği çirkin sözleri ifşa olan Övüç'e tepki gösteren isimlerden biri olan Yeşim Salkım'a da destek Seren Serengil'den geldi.
Bodrum’da sahne alan Murat Övünç şarkı söylemeden önce Yeşim Salkım’ı ima ederek ''Bir tane şarkıcı var o… Beni kadın düşmanı ilan etmiş. Bütün mağdur kadınların yanındayım. Seni o….'' ifadelerini kullandı.
Murat Övünç’ün videosunu paylaşan Yeşim Salkım ise sert bir tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından zehir zembelek açıklamalar yapan Yeşim Salkım, ''Yorum sizin… 'Nerede mağdur kadın var, ben yanındayım’ diyen bu zavallı sizlere emanet. Ben çok şükür hiç o ağzına aldığı küfürle anılmadım. Şimdi Murat Övüç keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü. Senin gibileri yok oldular; yazık sana'' notunu düştü.
Türkiye’de ünlü olmanın oldukça zor olduğundan dert yanan Seren Serengil Yeşim Salkım ile olan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı ve şunları yazdı: