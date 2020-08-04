Murat Övüç'ün küfrettiği Yeşim Salkım'a Seren Serengil'den destek bakın neler anlattı

Murat Övünç’ün videosunu paylaşan Yeşim Salkım ise sert bir tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından zehir zembelek açıklamalar yapan Yeşim Salkım, ''Yorum sizin… 'Nerede mağdur kadın var, ben yanındayım’ diyen bu zavallı sizlere emanet. Ben çok şükür hiç o ağzına aldığı küfürle anılmadım. Şimdi Murat Övüç keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü. Senin gibileri yok oldular; yazık sana'' notunu düştü.