Murat Övüç'ün kadınlar hakkındaki çirkin sözleri için Yeşim Salkım haddini bildirdi
Pınar Gültekin'in katledilmesinin ardından Murat Övüç'ün densiz ve çirkin söylemleri herkesi çileden çıkardı. Yeşim Salkım, haddini bildirdi.
Sosyal medyada fenomen haline gelen Murat Övüç, tüm dünyada artan kadın cinayetleri ve son olarak 23 yaşında gencecik bir insan olan Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesinin ardından ortaya çıkan bir videosuyla herkesin tepkisini çekti.
Murat Övüç'ün ortaya çıkan videosunda kadınlar hakkında söylediği çirkin sözler şu şekilde yer aldı:
"Ne olacak bu kadınlar? Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular… Tutun dilinizi! Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda. Bizim kadınlar maalesef ki adama saydırıyorlar, küfür ediyorlar, gaza getiriyorlar. Ee erkekler de…''
Murat Övüç'ün bu açıklamasının ortaya çıkmasından sonra sosyal medyada Övüç'e tepki yağdı. Hatta Twitter'da ''PisliksinMuratÖvüç' şeklinde etiket oldu. TT (en çok konuşulanlar) listesinde birinci sıraya yerleşti.
Övüç ise yaptığı açıklamada "Orada bir yanlış anlaşılma var şiddetin her türüne karşıyım ama kadınlar da kendilerini tutacaklar dedim" diyerek kendini savundu.