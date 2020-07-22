Murat Övüç'ün kadınlar hakkındaki çirkin sözleri için Yeşim Salkım haddini bildirdi

Murat Övüç'ün ortaya çıkan videosunda kadınlar hakkında söylediği çirkin sözler şu şekilde yer aldı:

"Ne olacak bu kadınlar? Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular… Tutun dilinizi! Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda. Bizim kadınlar maalesef ki adama saydırıyorlar, küfür ediyorlar, gaza getiriyorlar. Ee erkekler de…''