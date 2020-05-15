Murat Övüç'ün eski evi basına sızdı şöhret olmadan önce bakın nerede oturuyormuş

Şimdilerde oldukça şahşahalı bir hayat süren Murat Övüç'ün şöhreti eline almadan önceki evi basına sızdı ve herkes merak etti. Şu an oldukça lüks bir evde oturan Murat Övüç, eskiden oldukça mütevazı bir hayat sürüyormuş.