Murat Övüç’ten Manifest’e sert eleştiri geldi! Murat Övüç ne dedi, sözleri neden tepki çekti?

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, katıldığı YouTube programında Manifest grubu hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Grubun özellikle küçük yaştaki hayranları üzerindeki etkisinden söz eden Övüç, sahne kıyafetlerini eleştirdi. Peki, Murat Övüç Manifest için ne dedi? Neden tepki çekti? Manifest’in kıyafetleri hakkında hangi ifadeleri kullandı? İşte gündem olan açıklamalar…

MURAT ÖVÜÇ MANİFEST HAKKINDA NE DEDİ?

Murat Övüç, Sinem Yıldız’ın YouTube programında Manifest’in özellikle çocuk yaştaki hayranları üzerindeki etkisini eleştirdi. Övüç, grubun başarılı olduğunu ancak gençlere örnek olma konusunda daha dikkatli davranması gerektiğini savundu. Övüç, Manifest üyelerinin kıyafetlerinin küçük yaştaki kızlar tarafından taklit edildiğini belirterek, “Herkes Manifest eteği giyiyor görüyorum, kız daha 11 yaşında” ifadelerini kullandı.

MURAT ÖVÜÇ NEDEN “BEN UTANIYORUM” DEDİ?

Övüç’ün açıklamalarında en fazla dikkat çeken bölüm Manifest’in sahne kostümlerine yönelik sözleri oldu. Küçük yaştaki çocukların grup üyelerinin giyim tarzına özendiğini söyleyen Övüç, bu durumdan rahatsız olduğunu belirterek “Ben utanıyorum” dedi. Övüç ayrıca çocukların ellerine mikrofon alarak Manifest üyelerini taklit ettiğini gördüğünü söyledi ve grubu çocuklar açısından “çok kötü bir örnek” olarak nitelendirdi.

MURAT ÖVÜÇ’ÜN MANİFEST SÖZLERİ NEDEN TEPKİ ÇEKTİ?

Murat Övüç’ün açıklamaları kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu. Tepkilerin odağında Övüç’ün Manifest üyelerinin sahne kıyafetleri ve giyim tarzı üzerinden yaptığı eleştiriler yer aldı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar Övüç’ün çocukların sanatçıları örnek almasına ilişkin görüşlerine destek verirken bazı kullanıcılar ise Manifest üyelerinin kıyafetlerinin hedef alınmasına tepki gösterdi.

MURAT ÖVÜÇ “İSLAMİ ŞARTLAR” HAKKINDA NE DEDİ?

Övüç, konuşmasının devamında Türkiye’nin laik yapısına değinirken dini hassasiyetlere ilişkin de ifadeler kullandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin laik olduğunu söyleyen Övüç, aynı zamanda “İslami şartlar da var” ifadesini kullandı. Manifest’in konserlerini küçük yaştaki çocukların da takip ettiğini söyleyen Övüç, grubun sahne performanslarında bu izleyici kitlesini dikkate alması gerektiğini savundu.

MURAT ÖVÜÇ MANİFEST DAĞILIYOR MU DEDİ?

Murat Övüç programda Manifest’in geleceğine ilişkin de bazı iddialarda bulundu. Övüç, grubun menajeri Tolga Akış hakkındaki sürece değindikten sonra Manifest’in dağılacağını ve bir üyenin ayrıldığını öne sürdü. Ancak Övüç’ün grubun dağılacağı yönündeki sözlerini doğrulayan Manifest tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

MURAT ÖVÜÇ NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Murat Övüç, başörtüsü takarak çektiği ve sosyal medyada yayımladığı video nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında 20 Aralık 2025’te “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Övüç, cezaevinde 102 gün kaldıktan sonra 1 Nisan 2026’da tahliye edilmişti. Manifest hakkındaki son açıklamaları da tahliyesinden yaklaşık beş ay sonra gündeme geldi.