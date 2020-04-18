Murat Ongun görevinden alındı!

Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı ve Ulaşım A.Ş Başkanı Murat Ongun, Ulaşım A.Ş'deki görevinden alındı.

Abone ol

İBB Başkan Danışmanı ve Ulaşım A.Ş Başkanlığı görevini skandallarla sürdüren Murat Ongun, halkın tepkileri neticesinde nihayet görevden alındı. Murat Ongun, koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm ülke kırmızı alarmdayken İETT seferlerini azaltmanın gerekliliğini savunmuş, halkın balık istifi yolculuğuna 'AK Parti trollerinin karalama kampanyası aynı duraktan bindiler' demişti. Sonrasında Ongun'un iftirası açığa çıkmış otobüse binenlerin işe gitme telaşındaki sıradan vatandaşlar olduğu ortaya çıkmıştı. Gazetelerin bir bir yalanlarını ortaya çıkarmasının ardından Ongun sessizliğe gömülmüştü.

Bununla da kalmayan Murat Ongung'un skandallar listesi bir hayli kabarık. Sosyal medyada metro girişine çöp atan çöpcünün AK Partili olduğunu ve partizanlık yaptığını iddia etmişti. Ardından durumun böyle olmadığı görüntülerdeki çöpü atan kişinin İBB çalışanı olduğu ortaya çıkınca yüzsüzlüğü ele alan Murat Ongun sosyal medya hesabından özür dilemişti.

Skandalların adamı Murat Ongun'un yerine ise İmamoğlu'nun eski Özel Kalem Müdürü İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık atandı. İşte söz konusu değişimin belgesi;