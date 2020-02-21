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Murat Kurum'dan yeni kentsel dönüşüm açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da belediye başkanlarıyla kentsel dönüşüm istişare toplantısında yaptığı konuşmada "Toplantı neticesinde bakanlığımız bünyesinde bir komisyon kuracağız. Esenler'de 60 bin konutluk örnek bir proje başlattık.'' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da belediye başkanlarıyla kentsel dönüşüm istişare toplantısı gerçekleştirdi. Kurum, burada bir konuşma yaptı. Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Ağır hasarlı binaların yıkım sürecini başlatıyoruz

''Ağır hasarlı binaların yıkım sürecini başlatıyoruz. Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı yıkılması sürecinde 81 il valiliğimize genel göndermiştik ilçelerimizdeki şehirlerimizdeki acil öncelikli alanların tespitini yaparak bakanlığımıza bildirmelerini istemiştik. 12 ilçemizden strateji belgesi geldi.

Esenler'de 60 bin konutluk örnek bir proje başlattık

Toplantı neticesinde bakanlığımız bünyesinde bir komisyon kuracağız. Bu komisyon kendi içinde kentsel dönüşüm sürecinde yerinde dönüşüm sürecinde vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek dönüşüm sürecinde kira yardımı gibi tüm düzenlemeleri yapacak. Fatih'te tarihi surların üzerine Millet Bahçesi yapılacak. Esenler'de 60 bin konutluk örnek bir proje başlattık.

Siyaset üstü bakış açısı

Siyaset üstü bakış açısıyla kentsel dönüşümü başaracağız. Ben bu koltukta otururken İstanbulumuz kentsel dönüşüm için doğru bir adım atmadığım önemlidir. Ben bu işleri yapabiliyorsam bakanlığa devam edeyim. Belediye başkanlarımız da... Bu işleri yapamıyorsak eğer bu görevlerde olmayalım istiyoruz. Gelin riskli binalarımızın risk tespit talebinde bulunalım.''

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