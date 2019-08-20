Murat Kurum'dan kıyı ve koylarda yapılaşma hakkında önemli açıklamlar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'da düzenlediği basın açıklamasında kişi başına düşen yeşil alanı 7.5 metrekareden 15 metrekareye çıkaracağını belirterek açıklamalarda bulunuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'da kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşma ve çevre temizliğine ilişkin denetimlerine başlamıştı. Kurum, yapılan denetimlerin ardından basın açıklamasında bulunuyor.

Kaçak yapılarla ilgili konuşan Kurum, imara aykırılıklar sebebiyle durdurulan çalışmaları teker teker açıkladı.

İmara aykı olan yapıların da tespit edildiğini belirten Kurum, tüm yapıların yıkılacağını net bir şekilde dile getirdi.

Son günlerde artan orman yangınları hakkında da konuşan Kurum, "Yanan ormanlarımızın imara açılması veya çoraklaşması söz konusu olamaz." ifadelerine yer verdi.

İşte Murat Kurum'un açıklamalarından satırbaşları...

- “Tüm Türkiye’de olduğu gibi Muğla’da da kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz”

- “Muğla’daki denetimlerde, 8 projede toplam 1611 konut, 4 otel inşaatı imara aykırılıkları sebebiyle durdurulmuştur ve bunların giderilmesi için 1 ay süre verilmiştir”

Ayrıntılar geliyor...