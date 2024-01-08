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Murat Kurum Eyüp Sultan'da sabah namazı kıldı cemaat yoğun ilgi gösterdi

Murat Kurum Eyüp Sultan'da sabah namazı kıldı cemaat yoğun ilgi gösterdi

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, bu sabah Eyüp Sultan Camii’ndeki sabah namazı sonrasında sıcak çorba dağıtarak vatandaşlarla bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplatısında AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum olduğunu duyurmuştu. Kurum adaylığının açıklanmasının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığına giderek ilk açıklamasını yapmıştı.

Kurum yeni güne ise erken başlarken sabah namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Kurum'un namaz sonrası cemaatin yoğun ilgisiyle karşılaştığı görülürken, çok sayıda vatandaş İBB adaylığından dolayı Kurum'a başarı dileğinde bulundu.

Hemen sonrasında gazetecilere açıklama yapan Murat Kurum, "Dualarla başlayacağız" vurgusu ile cümlelerine başladı.

Vatandaşlara çorba dağıttı

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, bu sabah Eyüp Sultan Camii’ndeki sabah namazı sonrasında vatandaşlara sıcak çorba dağıttı.

Hemen sonrasında gazetecilere açıklama yapan Murat Kurum, "Birikim ve tecrübemizle birlikte geleceğiz. " cümlelerini aktardı.

"Birikimimizle geleceğiz, iş üreteceğiz"

İmamoğlu'na mesaj vermişti

Kurum ilk açıklamasında, "31 Mart akşamı, İstanbul’da duraklama dönemi bitecek; yeniden diriliş, yükseliş dönemi başlayacak.” mesajını vermişti. CHP'li rakibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul’a karşı ilgisiz olduğuna dikkat çeken Kurum, “94 ruhuyla, Türkiye Yüzyılı idealimizle yeni eserleri İstanbulumuza kazandıracağız. İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Kurum, İstanbul için bir acil eylem planı hazırlayacaklarını da söylemişti.

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