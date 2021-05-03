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Murat Kekilli başlattı Tarkan Yıldız Tilbe'yi hayal kırıklığına uğrattı top Gülşen'de

Murat Kekilli başlattı Tarkan Yıldız Tilbe'yi hayal kırıklığına uğrattı top Gülşen'de

Murat Kekilli, pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzik dünyası için bir akım başlattı. Yıldız Tilbe akımı devam ettirdi. Tarkan ise hayal kırıklığına uğrattı.

Murat Kekilli başlattı Tarkan Yıldız Tilbe'yi hayal kırıklığına uğrattı top Gülşen'de

Koronavirüs pandemisi döneminde profesyonel ve amatör binlerce müzisyen çok olumsuz etkilendi. Seslerini duyurmak isteyen sanatçılar, #HepimizİçinSesVerTürkiye etiketiyle sosyal medyada bir akım başlattı.

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Murat Kekilli başlattı Tarkan Yıldız Tilbe'yi hayal kırıklığına uğrattı top Gülşen'de

Bu akıma ilk destek veren kişi ise Murat Kekilli oldu. Kekilli'nin ardından Yıldız Tilbe de bu topa girdi. Kekilli bu çağrıya, Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım' şarkısıyla yanıt verdi. 

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Murat Kekilli başlattı Tarkan Yıldız Tilbe'yi hayal kırıklığına uğrattı top Gülşen'de

Ardından da Tarkan'ın 'Kış Güneşi' şarkısını söyleyen Tilbe, Twitter hesabından meslektaşı Tarkan'a seslendi. Tilbe, "Tarkan topu sana attım, sen de kime istiyorsan ona at. Bir tane de Orhan Gencebay şarkısı atmak isterdim ama tek top hakkım var galiba..." dedi.

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Murat Kekilli başlattı Tarkan Yıldız Tilbe'yi hayal kırıklığına uğrattı top Gülşen'de

Tilbe'nin çağrısından sonra Tarkan'dan yanıt gecikmedi. Ünlü şarkıcı, kampanyadan habersiz olunca Yıldız Tilbe'ye pas vermedi.

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