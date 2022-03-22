Murat Göğebakan'ın eşi Sema Bekmez ölüm nedeni çıktı Kanserken aldatmıştı Sema Bekmez kimdir

Sema Bekmez'in Murat Göğebakan'ı kanser tedavisi görürken aldattığı iddia edilmişti: O zamanki eşi olan Sema Bekmez'in, Murat Göğebakan hastanede ölüm döşeğindeyken sanatçının evlerini arabalarını ve bankadaki paralarını alıp başka bir adamla kaçtığı ve "Ben Kanserli bir adamla uğraşamam" dediği iddia edilmişti.