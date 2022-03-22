Murat Göğebakan'ın eşi Sema Bekmez ölüm nedeni çıktı Kanserken aldatmıştı Sema Bekmez kimdir
Merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıktı. 6 Kasım 2020'de evinde komaya agirmiş olarak bulunan Sema Bekmez neden öldü işte yanıtı...
Anadolu Rock Müziği'nin unutulmaz seslerin Murat Göğebakan'ın 6 Kasım 2020'de evinde komaya girmiş halde bulunan eski ve 11 yıllık eşi Sema Bekmez'in, Savcılık'ın şüpheli gördüğü ölüm üzerine başlattığı soruşturma sonucunda otopsi raporu çıktı. Murat Göğebakan kansere yakalanmış uzun bir tedavinin ardından 31 temmuz 2014 yılında aramızdan ayrılmıştı.
Sema Bekmez'in Murat Göğebakan'ı kanser tedavisi görürken aldattığı iddia edilmişti: O zamanki eşi olan Sema Bekmez'in, Murat Göğebakan hastanede ölüm döşeğindeyken sanatçının evlerini arabalarını ve bankadaki paralarını alıp başka bir adamla kaçtığı ve "Ben Kanserli bir adamla uğraşamam" dediği iddia edilmişti.
Ünlü sanatçı ilk hastaneye yattığında tedavisi tamamlanmış kanseri yenmişti fakat eşinin yaptıklarına çok üzüldüğü için tekrarlanan hastalığı nedeniyle kendini bir daha toparlayamayan Murat Göğebakan 31 Temmuz 2014'te aramızdan ayrılmıştı.
Otopsi raporu çıktı: Sabah'tan Dilek Aydemir'in haberine göre, merhum sanatçı Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez'in 6 Kasım’da evinde komaya girmiş halde bulunması ve ardından da vefat etmesinin ardından, şüpheli gördüğü ölümle ilgili soruşturma başlatan Savcılık'ın Adli Tıp Kurumu’ndan beklediği otopsi raporu geldi.