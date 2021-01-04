Murat Gezer 2 yıl sonra aşka yelken açtı nişanlısı Mina Başaran uçak kazasında ölmüştü
Murat Gezer, nişanlısı Mina Başaran'ı düğüne günler kala uçak kazasında kaybetti. Gezer, iki yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı.
Trabzonlu iş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran, 2018 yılında düğününe günler kala kız arkadaşlarıyla Dubai'ye bekarlığa veda partisi yapmaya gitmiş dönüş yolunda uçak kazasında hayatını kaybetmişti.
Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer ise acı kaybın ardından büyük yıkım yaşamış uzun süre kendine gelememişti.
Zorlu süreci Başaran ailesiyle geçiren ve nişanlısının erkek kardeşiyle yakında ilgilenen Murat Gezer, vefatının üzerinden 2 yıl geçtikten sonra yeni bir ilişkiye başladı.
Murat Gezer, kalbini sosyetik güzel Nazlı Çarmıklı'ya kaptırdı. Çiçeği burnunda sevgililer, Pınar ile İlhan Sabancı'nın aralarında bulunduğu arkadaş grubuyla Kaz Dağları'ndaki bir otelde tatil yaptı.