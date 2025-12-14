Murat Dalkılıç'tan Özgü Kaya'ya aşk itirafı! Öve öve bitiremedi...

"ÇOK BEĞENİYORUM"

Geçtiğimiz akşam bir mekan çıkışı objektiflere yansıyan çiftten Dalkılıç, sevgilisine çiçek aldı saçına gül taktı.Ardından “Türkan Şoray’a benziyor, ondan taktım. Çok güzel şarkılar okudu bana, sesini çok beğeniyorum” diyerek Özgü’yü övdü.