Murat Dalkılıç'tan Özgü Kaya'ya aşk itirafı! Öve öve bitiremedi...
Murat Dalkılıç- Özgü Kaya aşkı tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz akşam bir mekan çıkışı objektiflere yansıyan çiftten Dalkılıç sevgilisine övgüler yağdırdı.
Popçu Murat Dalkılıç ile haziranda aşk yaşamaya başladığı Özgü Kaya önceki akşam Cihangir’de bir restoranda baş başa eğlendi. Dalkılıç, sevgilisini Türkan Şoray'a benzettiğini söyledi.
42 yaşındaki Murat Dalkılıç bir süredir kendisinden 12 yaş küçük oyuncu Özgü Kaya ile aşk yaşıyor.
"ÇOK BEĞENİYORUM"
Geçtiğimiz akşam bir mekan çıkışı objektiflere yansıyan çiftten Dalkılıç, sevgilisine çiçek aldı saçına gül taktı.Ardından “Türkan Şoray’a benziyor, ondan taktım. Çok güzel şarkılar okudu bana, sesini çok beğeniyorum” diyerek Özgü’yü övdü.