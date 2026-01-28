BIST 13.405
DOLAR 43,41
EURO 52,28
ALTIN 7.370,50

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya'dan romantik paylaşım!

|
Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya'dan romantik paylaşım!

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, sevgilisi Özgü Kaya'nın Ayvalık – Akçay'daki setine ziyarette bulundu. İkili bir eşekle birlikte verdikleri pozu, "Köyümüzde romantik anlar" notuyla paylaştı.

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya'dan romantik paylaşım! - Resim: 1

'Mehmetçik Kut'ül Amare', 'Kimse Bilmez', 'Üç Kız Kardeş', 'Güzel Aşklar Diyarı', 'Cennetin Çocukları' gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesi edinen ünlü oyuncu Özgü Kaya, haziran ayından bu yana şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşıyor.

15
Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya'dan romantik paylaşım! - Resim: 2

Zaman zaman 'evlilik' iddiaları ile gündeme gelen ikili, son sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri tekrar üzerlerine çekti.

25
Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya'dan romantik paylaşım! - Resim: 3

Murat Dalkılıç, Özgü Kaya'nın Ayvalık – Akçay'daki dizi setine ziyarette bulundu.

35
Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya'dan romantik paylaşım! - Resim: 4

İkili, köy ortamında bir eşekle verdikleri pozu "Köyümüzde romantik anlar" notuyla yayımladı.

45