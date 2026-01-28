Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya'dan romantik paylaşım!
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, sevgilisi Özgü Kaya'nın Ayvalık – Akçay'daki setine ziyarette bulundu. İkili bir eşekle birlikte verdikleri pozu, "Köyümüzde romantik anlar" notuyla paylaştı.
'Mehmetçik Kut'ül Amare', 'Kimse Bilmez', 'Üç Kız Kardeş', 'Güzel Aşklar Diyarı', 'Cennetin Çocukları' gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesi edinen ünlü oyuncu Özgü Kaya, haziran ayından bu yana şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşıyor.
Zaman zaman 'evlilik' iddiaları ile gündeme gelen ikili, son sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri tekrar üzerlerine çekti.
Murat Dalkılıç, Özgü Kaya'nın Ayvalık – Akçay'daki dizi setine ziyarette bulundu.
İkili, köy ortamında bir eşekle verdikleri pozu "Köyümüzde romantik anlar" notuyla yayımladı.