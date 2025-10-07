Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya'dan evlilik provası!
Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya'nın aşkı beş ay önce başlamıştı. Kaya yeni dizisinin çekimleri için Ayvalık'a gidince, popçu da yanına taşınmıştı. Sevgililer geçen gün ortak arkadaşlarının düğününe katıldı.
Beş aydır birlikte olan popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Özgü Kaya, ortak arkadaşları Nil Meral ile Soner Sarı'nın Cunda Adası'ndaki düğününe katıldı.
"OĞLAN BİZİM KIZ BİZİM"
Ünlü çift düğün boyunca keyifli anlar yaşarken, Murat Dalkılıç sevgilisiyle objektif karşısına geçtiği kareleri sosyal medyada "Düğüncülük haftası Cunda'sı... Oğlan bizim kız bizim" notuyla paylaştı.
AYVALIK'A TAŞINDI
Murat Dalkılıç 'Cennetin Çocukları' dizisiyle ekrana dönen sevgilisi Özgü Kaya'nın seti nedeniyle Ayvalık'a taşındığını açıklamıştı:
"Dedim ki 'hadi ben de senle geleyim', o yüzden Ayvalık'a taşındım. Günlük her şeyine şahit oluyorum orada."