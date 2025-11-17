BIST 10.685
Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya aşkı evliliğe mi dönüşüyor?

Şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Özgü Kaya'nın aşkı tam gaz devam ediyor. Dalkılıç önceki gün sevgilisini babasıyla tanıştırdı.

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya aşkı evliliğe mi dönüşüyor? - Resim: 1

42 yaşındaki şarkıcı Murat Dalkılıç ile 29 yaşındaki oyuncu Özgü Kaya altı aydır birlilkte.

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya aşkı evliliğe mi dönüşüyor? - Resim: 2

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin aşkı doludizgin devam ediyor.

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya aşkı evliliğe mi dönüşüyor? - Resim: 3

Murat Dalkılıç dün Instagram'da paylaştığı fotoğraf ike Özgü Kaya'yı babası Sedat Dalkılıç ile tanıştırdığını duyurdu.

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya aşkı evliliğe mi dönüşüyor? - Resim: 4

SEVGİLİSİ İÇİN AYVALIK'A TAŞINDI

Murat Dalkılıç sevgilisini yeni projesinde yalnız bırakmamaya karar vermişti. 

