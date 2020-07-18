Murat Dalkılıç ve Hande Erçel ayrıldı denmişti bu fotoğraflar ayrılığı yalanladı
Murat Dalkılıç ve Hande Erçel'in ayrıldığı haberleri hızla yayılırken Dalkılıç, Erçel'in ailesiyle Bodrum'da tatilde ortaya çıktı.
Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'in ailesi ile tatile çıkarak, geçtiğimiz gün magazin gündemine bomba gibi düşen 'ayrılık' haberlerini çürütmüş oldu. Dalkılıç, tatilinin ikinci turunda da Bodrum'u tercih etti.
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, önceki gün Yalıkavak'taki bir plajda görüntülenen Dalkılıç'ın sevgilisi Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım ile tatile çıktığı görüldü.
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Sevgilisinin 7 aylık yeğenini kucağından düşürmeyen Murat Dalkılıç, Aylin Mavi'yi öpücüklere boğdu.
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Dalkılıç, Hande Erçel'in kardeşi ile tatile çıkarak, geçtiğimiz gün magazin gündemine bomba gibi düşen 'ayrılık' haberlerini çürütmüş oldu.
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