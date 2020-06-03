Murat Dalkılıç TV8 O Ses Türkiye jürisi mi olacak? Acun Ilıcalı'ya göz kırptı

Son günlerde sevgilisi Hande Erçel'e yaptığı sürprizle adından söz ettiren Murat Dalkılıç'ın adı bir anda O Ses Türkiye ile anılmaya başlandı. Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada O Ses Türkiye'de jüri değişikliği olacağını söylemesinin üzerinden kısa bir süre geçmişti ki Seda Sayan, O Ses Türkiye koltuğunu bıraktığını açıkladı.