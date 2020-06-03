Murat Dalkılıç TV8 O Ses Türkiye jürisi mi olacak? Acun Ilıcalı'ya göz kırptı
O Ses Türkiye'den Seda Sayan'ın ayrılmasıyla açılan kadrosuna kimin geleceği merak konusu oldu. Murat Dalkılıç, TV8 sahibi Acun Ilıcalı'ya resmen göz kırptı.
Son günlerde sevgilisi Hande Erçel'e yaptığı sürprizle adından söz ettiren Murat Dalkılıç'ın adı bir anda O Ses Türkiye ile anılmaya başlandı. Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada O Ses Türkiye'de jüri değişikliği olacağını söylemesinin üzerinden kısa bir süre geçmişti ki Seda Sayan, O Ses Türkiye koltuğunu bıraktığını açıkladı.
Artık yorulduğunu söyleyerek O Ses Türkiye koltuğunu yeni bir isme bırakan Seda Sayan'ın ardından jüri koltuğuna kimin oturacağı herkesin merak konusu oldu. Sosyal medyada ise Murat Dalkılıç'ın adı geçti.
Twitter'da ''O Ses jüri Murat Dalkılıç'' başlıklı etiket açıldı. Etikete binlerce yorum gelmesinin ve konunun en çok bahsedilenler listesine girmesinden sonra Dalkılıç'ın yorumu da iddiaları güçlendirdi.
Murat Dalkılıç, Twitter hesabından ''Vay, teşekkür ederim hepinize, ne tatlısınız. Neden olmasın?'' diye yazdı.