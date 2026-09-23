Murat Dalkılıç o yorumlara çıldırdı! Merve Boluğur hakkında ilk kez konuştu...

Murat Dalkılıç'ın Özgü Kaya ile yaşadığı ilişki üzerinden yapılan bir yorum, konuyu yıllar önce boşandığı Merve Boluğur'a kadar götürdü. Hakkında yazılanları gören Dalkılıç ise bu kez sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı, geçmiş evliliği ve yaşadığı sağlık sorunları üzerinden yapılan yorumlara dikkat çeken bir yanıt verdi.

BİR YORUMLA ESKİ DEFTERLER AÇILDI

Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya'nın birlikteliği devam ederken çiftin yaptığı paylaşımlar da takipçilerinin ilgisini çekiyor. Ancak Dalkılıç'ın son paylaşımına gelen bir yorum, bugünkü ilişkisinden çok geçmiş evliliğinin konuşulmasına neden oldu.

Bir kullanıcı, Dalkılıç'ın 2015 yılında evlenip 2017'de boşandığı Merve Boluğur'un ayrılık sonrasında değiştiğini savundu. Yorumda Dalkılıç'ın yaşadığı sağlık sorunları da geçmişteki evliliğiyle ilişkilendirildi.