Murat Dalkılıç Hande Erçel'in Azize dizisindeki tecavüz sahnesi için bakın ne dedi

Hande Erçel'in hamamda tecavüz sahnesi çok konuşulurken sevgilisi Murat Dalkılıç'a o sahne sorulunca ilginç bir cevap verdi. Dalkılıç, ''Azize''yi çok beğendiğini ifade edip, ''Arada bir gidiyorum sete, yoksa görüşemeyeceğiz'' diyerek tatlı bir sitemde bulundu.