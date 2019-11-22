Murat Dalkılıç Hande Erçel'in Azize dizisindeki tecavüz sahnesi için bakın ne dedi
Kanal D ekranlarının yeni dizisi Azize'ye Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Hande Erçel'in tecavüz sahnesi damgası vurdu, Dalkılıç, bakın o sahne için ne dedi.
Kanal D ekranlarında Buğra Gülsoy ve Hande Erçel'in başrollerini paylaştığı Azize dizisi, geçtiğimiz Salı akşamı ilk bölümüyle ekranlara geldi, oyunculukların beğenildiği dizide geceye damga vuran ise tecavüz sahnesi oldu.
Hande Erçel'in hamamda tecavüz sahnesi çok konuşulurken sevgilisi Murat Dalkılıç'a o sahne sorulunca ilginç bir cevap verdi. Dalkılıç, ''Azize''yi çok beğendiğini ifade edip, ''Arada bir gidiyorum sete, yoksa görüşemeyeceğiz'' diyerek tatlı bir sitemde bulundu.
Murat Dalkılıç, Hande Erçel’in çok eleştirilen tecavüz sahnesiyle ilgili gelen sorulara ise ''Ben görmedim öyle bir sahne'' diyerek geçiştirdi. Dalkılıç’ın bu tepkisi dikkat çekti.
Hamamda tecavüz sahnesi: Dizinin sonlarına doğru yaşanan hamamda tecavüz sahnesi izleyiciyi kızdırdı. Azize'nin Mustafa Yıldıran’ın canlandırdığı Balkan karakteri tarafından hamamda tecavüze uğraması seyirciyi ikiye böldü.