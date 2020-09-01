Murat Dalkılıç Hande Erçel'i unuttu voleybolcu Derya Çayırgan'a gönlünü kaptırdı
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'ın 3 yıllık ilişkisi yaklaşık iki ay önce bitti, Dalkılıç, iddialara göre Derya Çayırgan'la yeni bir aşka yelken açtı.
Bir küs bir barışık olan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, Haziran ayının sonunda üç yıllık ilişkilerini bitirdi ve ikilinin hayranları evlenmelerini beklerken ayrılan çiftin aldığı kararla neye uğradığını şaşırdı. Dalkılıç'tan ikilinin hayranlarını üzen bir başka hamle geldi.
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Takvim'in haberine göre, Murat Dalkılıç, Hande Erçel'i çok çabuk unuttu ve yeni bir aşka yelken açtı. Erçel'i unutan Dalkılıç, gönlünümilli voleybolcu Derya Çayırgan'a kaptırdı. Hatta sosyal medyada takibe aldı.
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Dalkılıç, güzel sporcunun Instagram hesabındaki birçok fotoğrafına beğeni bıraktı.
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Çayırgan da Dalkılıç'ın aşk pasını karşılıksız bırakmadı. O da genç popçuyu Instagram'da takibe alıp paylaşımlarını beğenmeye başladı.
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