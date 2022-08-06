Murat Dalkılıç artık dayanamadı! Eski eşi Merve Boluğur ile ilgili ateş püskürdü!
Şarkıcı Murat Dalkılıç, eski eşi Merve Boluğur ile ilgili kendisine yapılan suçlamalara kayıtsız kalamadı. Sosyal medyada yaptığı yazılı paylaşımla sessizliğini bozdu. Dalkılıç, "Merve, Murat’tan sonra kendini toparlayamadı" şeklindeki yorumlara verdiği tepkiyle sosyal medyayı salladı. Bizim ayrılma nedenimizi canı isterse bir gün Merve açıklar…" dedi. Dalkılıç'ın bu paylaşımından sonra Merve Boluğur'dan da bir yazılı paylaşım geldi. Bakın neler söylediler...
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, eski eşi oyuncu Merve Boluğur hakkında kendisine yapılan suçlamalara artık dayanamadı. Sosyal medya hesabından yayınladığı uzun yazıyla sessizliğini bozan Dalkılıç, Merve Boluğur hakkında söyledikleriyle gündeme bomba gibi düştü. Bakın neler söyledi...
Popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur, 24 Ağustos 2015’te nikah masasına oturmuştu. Çiftin ikinci evlilik yıldönümlerini kutlamaya bir hafta kala boşanma kararı aldığı ortaya çıkmıştı.
Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde yapılan duruşma neticesinde Dalkılıç ile Boluğur anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı.
Dalkılıç, yaptığı açıklamada "Yıllardır büyük bir aşk yaşadığım değerli eşim Merve Boluğur'la uzun zamandır kurtarmaya çalıştığımız evliliğimizi üzülerek noktalama kararı aldık. Sevgi ve saygı çerçevesinde vermiş olduğumuz bu kararımız yüzünden yaşadığımız hassas dönemde, herkesin saygıyla yaklaşmasını önemle rica ediyoruz.