Murat Dalkılıç açık açık süreci anlattı! Meğer hastalığı mesleğine...
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, uzun süredir yaşadığı burun rahatsızlığı nedeniyle 13. kez ameliyat olacağını açıkladı. Ocak ayında geçireceği operasyon öncesi konuşan Dalkılıç, hem sağlık durumu hem de özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Doğuştan gelen burun kemiği eğriliği sorunu nedeniyle defalarca ameliyat geçiren Dalkılıç, önümüzdeki ay bir kez daha operasyon masasına yatacağını belirtti.
Ünlü şarkıcı, İstanbul’da katıldığı Melek Mosso konseri öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
“Ben artık bu durumu bir hediye olarak görmeyi öğrendim. Hayatımda yaşamadığım bir süreci yaşıyorum ve hiç tanımadığım bir Murat’ı keşfettim.” 42 yaşındaki sanatçı, yaşadığı sağlık sürecinin kendisine çok şey öğrettiğini ifade etti.
Uzun yıllardır müzik kariyerine ara vermeden devam eden Dalkılıç, “Artık şarkıcılığı bırakacak mıyım?” sorusuna da samimi bir yanıt verdi: