Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı! Günlerce yoğun bakımda kalmıştı

İç kanama geçiren ve üç gün yoğun bakımda kalan Murat Cemcir, sağlığına kavuştu. Cemcir'i son hali ortaya çıktı. Ünlü ismin sosyal medya üzerinden yayınladığı kare kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz yıl kasım ayında iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda üç gün tedavi gören 49 yaşındaki Cemcir, iki hafta sonra taburcu olmuştu.

Cemcir, zorlu geçen günlerin ardından ilk kez fotoğrafını yayımladı. 

Gayet sağlıklı görünen ünlü isim, berberine giderek, tıraş oldu.

Murat Cemcir'in son haline sosyal medyada; 'çok iyi görünüyor', 'zor günleri atlattı' gibi yorumlar yapıldı.

