Murat Cemcir 20 kilo verdi son halini gören tanıyamıyor
Film ve dizi oyuncusu Murat Cemcir, son haliyle olay oldu! Baba Parası isimli film için tam 20 kilo veren Murat Cemcir bambaşka biri oldu, gören tanıyamadı.
Filmleri, dizileri ve reklamları ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan oyuncu Murat Cemcir son hali ile magazin basınının gündeminde. Yeni rolü için tam 20 kilo veren Murat Cemcir'in son hali bambaşka biri.
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Kardeş Payı, Çalgı Çengi ve Düğün Dernek filmlerinde başrolü kankası Ahmet Kural ile paylaşan Murat Cemcir son olarak Ahlat Ağacı filminde rol almış ve film büyük ses getirmişti. Cannes Film Festivalinde dakikalarca ayakta alkışlanmıştı.
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Reklam filmelerinde de sık sık boy gösteren başarılı oyuncu Murat Cemcir son günlerde ekranlarda pek görünmüyordu işin aslı ise sonradan çıktı.
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Sessizliğe gömülen ve çok sık ortalarda görünmeyen Murat Cemcir, Baba Parası filminde hayat vereceği karakter için hazırlık yapıyormuş.
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