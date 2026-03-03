BIST 13.114
Murat Boz'un iddiasına Hadise'den yanıt gecikmedi

Hadise, bir marka için kamera karşısına geçtiği sırada yayınlanan videoda Murat Boz'un ''Hadise'nin şarkılarını ondan daha iyi söylerim'' sözlerine cevap verdi. Şarkıcı, ''Cesareti varsa karşıma çıksın. Sonuca seyirci karar verecek.'' diyerek yanıt verdi ve adeta meydan okudu.

Murat Boz'un iddiasına Hadise'den yanıt gecikmedi - Resim: 1

Şarkıcı, ''Cesareti varsa karşıma çıksın. Sonuca seyirci karar verecek.'' diyerek yanıt verdi ve adeta meydan okudu.

Murat Boz'un iddiasına Hadise'den yanıt gecikmedi - Resim: 2

SENARYO OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Videonun reklam filmi senaryosu olduğu anlaşılsa da Hadise'nin sözleri sosyal medyada büyük merak uyandırdı. 

Murat Boz'un iddiasına Hadise'den yanıt gecikmedi - Resim: 3

Görüntüler kısa sürede gündem olurken projenin detayları henüz açıklanmadı. 

Murat Boz'un iddiasına Hadise'den yanıt gecikmedi - Resim: 4

DÜET Mİ GELİYOR?

Hayranlar iki isimden gelecek düet haberini bekliyor. Daha önce Hadise ve Murat Boz'un aynı sahnede buluştuğu anlar büyük beğeni toplamıştı.

