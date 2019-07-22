Murat Boz'un eski eşi Eliz Sakuçoğlu sevgilisiyle dudak dudağa! Üstelik kendisi paylaştı
Murat Boz ile boşanmasının ardından pek çok ünlü isimle anılan Eliz Sakuçoğlu, son sevgilisi Semih Ergun ile öpüştükleri pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Daha önce Hakan Sabancı ve Ekin Mert Daymaz ile birliktelik yaşayan Eliz Sakuçoğlu, çok geçmeden yeni bir aşka yelken açtı. Önceki sevgilileriyle kameralardan sürekli kaçan ve el ele bile görüntü vermeyen Sakuçoğlu, yeni ilişkisinde bu tabuları yıktı.
DJ Semih Ergun ile birlikte kısa süre önce birlikte oldukları ortaya çıkan Eliz Sakuçoğlu, birlikte çıktıkları tatilden dudak dudağa pozlarını paylaştı. Sakuçoğlu'nun bu paylaşımı, önceki sevgililere nispet olarak yorumlandı.
Peki Eliz Sakuçoğlu kimdir?: Eliz Sakuçoğlu, 1984 yılında Antakya‘da doğmuştur. Bir kardeşi vardır. Altı yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya‘ya taşınmış ve Bremen’de yaşamaya başlamış, eğitimini bu şehirde almıştır.
14 yaşındayken Bremen’de harçlığını çıkartmak amacı ile bir mağazada çalışmaya başladı.