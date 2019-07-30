Murat Boz'dan Aslı Enver'e 'En güzel derinlik' mesajı! Aslı Enver de kayıtsız kalmadı
İstanbullu Gelin'in yıldız oyuncusu Aslı Enver ve pop şarkıcısı Murat Boz'un aşkı tam gaz devam ediyor. Boz'un sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımı dikkat çekti.
Aslı Enver ve Murat Boz aşkı tam gaz devam ediyor. Bir dönem ilişkileri skandalla son bulan ardından ise yeniden barışarak birlikteliklerine devam eden çiftin yakın zamanda evlenmesi bekleniyor. İlişkilerine ikinci bir şans veren ünlü çiftten Murat Boz, romantik paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Aşklarının bir dönemini ayrı geçiren ancak sonrasında çok daha büyük bir tutkuyla ilişkilerine geri dönen Murat Boz ve Aslı Enver son zamanlarda yaptıkları paylaşımlarla adeta ayrı kaldıkları zamanın acısını çıkartıyor.
Murat Boz'un son paylaşımı ise birçok beğeni ve yorum aldı. Boz, Aslı Enver ile fotoğrafını paylaşarak ''En güzel derinlik'' notunu düştü.
Boz'un bu paylaşımı karşısında tepkisiz kalmayan Enver de sevgilisinin paylaşımının altına kalp emojisi koyarak karşılık verdi.