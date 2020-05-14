Murat Boz ve Burcu Bakdur aşk mı yaşıyor? Gündeme bomba gibi düştü

O Ses Türkiye jürisi ünlü şarkıcı Murat Boz, salgın sonrası evine kapandı ve sosyal medya paylaşımlarına ağırlık vermeye başladı. Bu süreçte, Murat Boz ve güzel sunucu Burcu Bakdur'un birbirlerini takip etmeleri ve karşılıklı yorum yapmaları yeni bir aşk mı doğuyor sorusunu gündeme getirdi.