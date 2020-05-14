Murat Boz ve Burcu Bakdur aşk mı yaşıyor? Gündeme bomba gibi düştü
Karantina günlerini evinde izole bir şekilde geçiren şarkıcı Murat Boz ve sunucu Burcu Bakdur arasında aşk iddiası gündeme geldi.
O Ses Türkiye jürisi ünlü şarkıcı Murat Boz, salgın sonrası evine kapandı ve sosyal medya paylaşımlarına ağırlık vermeye başladı. Bu süreçte, Murat Boz ve güzel sunucu Burcu Bakdur'un birbirlerini takip etmeleri ve karşılıklı yorum yapmaları yeni bir aşk mı doğuyor sorusunu gündeme getirdi.
Murat Boz'un bir süredir reklam yazarı ve sunucu Burcu Bakdur'un Instagram'dan yayınladığı fotoğrafları anında beğenmesi Boz hayranlarının dikkatlerini çekti. 35 yaşındaki Bakdur'un da Boz'un her paylaşımına yorum yapması gözlerden kaçmadı.
İkilinin yeni bir aşka yelken açtığını iddia eden fanlar ise "Bu kadar belli etmeseniz!" şeklinde yorumlar yapmaya başladı.
Geçtiğimiz yıl oyuncu Aslı Enver ile ayrılan Murat Boz, bir süre sonra Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile mimar Efe Kesgün'ün doğum günü partisinde tanışıp yeni bir ilişkiye başladığı iddiası gündeme geldi.