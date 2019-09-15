Murat Boz Sezen Aksu ile çalışacak büyük bir pişmanlık yaşıyor
Murat Boz, yeni albümü için hazırlıklara başladı. Sezen Aksu'dan şarkı istedi.
O Ses Türkiye yarışmasının değişmez jüri üyesi Murat Boz, yeni albümü için hazırlıklara başladı. Sezen Aksu'dan şarkı isteyen Boz, Minik Serçe ile önümüzdeki hafta stüdyoda buluşmak üzere sözleşti.
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Sezen Aksu ile daha önce hiç müzikal bir işbirliği yapmayan Boz’un, “Bugüne kadar kendisiyle çalışmadığım ve tanışmadığım için pişmanım” diyerek pişmanlığını dile getirdiği de söylentiler arasında yerini aldı.
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Öte yandan Acun Ilıcalı'nın sunumunu yaptığı TV8 ekranlarında yayımlanan O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezonu için kollar sıvandı.
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Herkes tarafından severek izlenen O Ses Türkiye yarışması yakın zamanda jüri iyeleri, Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk gibi ünlü isimlerden oluşan kadrosuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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