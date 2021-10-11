Murat Boz sessizliğini bozdu! Hadise hakkında ilk kez konuştu!
TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye 2021'de, yıllardır jüri koltuğunda oturan Hadise yerine Ebru Gündeş'in yer alması sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü. Hadise ile yakın arkadaş oldukları bilinen şarkıcı Murat Boz ise konuyla ilgili ilk kez konuştu.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Murat Boz, önceki akşam Zorlu AVM'den çıkarken objektiflere yansıdı. O Ses Türkiye' hakkında konuşan ünlü şarkıcı, "Ebru Gündeş yeniden geldi. Oğuzhan Koç katıldı. Çok eğlenceli geçiyor" ifadelerini kullandı.Murat Boz, kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Hadise Hanım'ın olmayışını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna da "Hadise ile her zaman beraberiz. Hadise bizimle" yanıtını verdi.
"İkisi aynı anda olmazdı"
Yeni sezonda 'O Ses Türkiye' jürisinde yer almayan Hadise ile ilgili Acun Ilıcalı, "O Ses Rap'te Hadise. Mero ile anlaştık mutluyuz, Murda ile anlaşıyoruz çok mutluyuz. Kadın yok. Hadise'ye sen olur musun dedim? 'Nasıl olacak' dedi. İkisi aynı anda olmazdı" demişti.
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'nin yeni sezondaki jürisi açıklamalarda bulundu. Ilıcalı O Ses Türkiye'den ayrılan Hadise'nin yerine Oğuzhan Koç'la görüştüğünü belirtmişti.