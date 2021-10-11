Murat Boz sessizliğini bozdu! Hadise hakkında ilk kez konuştu!

"İkisi aynı anda olmazdı"

Yeni sezonda 'O Ses Türkiye' jürisinde yer almayan Hadise ile ilgili Acun Ilıcalı, "O Ses Rap'te Hadise. Mero ile anlaştık mutluyuz, Murda ile anlaşıyoruz çok mutluyuz. Kadın yok. Hadise'ye sen olur musun dedim? 'Nasıl olacak' dedi. İkisi aynı anda olmazdı" demişti.