Murat Boz Deren Talu aşk iddası gündeme bomba gibi düştü yaş farkı olay
Aslı Enver ile ayrılan Murat Boz'un adı Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile anılmaya başladı. İkilinin bir doğum günü partisinde yakınlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Aslı Enver ile bir barışık bir küs ilişki yaşayan Murat Boz, Enver'in kapılarını kendisine tamamen kapamasının ardından özel hayatıyla gündeme gelmiyordu. Hadise ile adı sıklıkla anılsa da ikili her fırsatta arkadaş olduklarını dile getiriyordu. Fakat Boz için ortaya atılan yeni iddia herkesi şaşırttı.
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile adı anılmaya başlayan Murat Boz, iddialara göre geçtiğimiz günlerde arkadaşı Efe Keskün'ün doğum günü partisine katıldı. Partiye Deren Talu da geldi ve ikili bu partide yakınlaştı.
İddialara göre doğum gününe katılanların gözünden Murat Boz ile Deren Talu'nun samimi halleri kaçmadı. İkili arasında yeni bir aşk doğmaya başladı.
Ortaya çıkan bu flörtleşme ikilinin yaş farkının konuşulmasına da neden oldu. Deren Talu, henüz 23 yaşında iken Murat Boz ise 39 yaşında. İkilinin arasında 16 yaş fark var.