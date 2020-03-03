Murat Boz Deren Talu aşk iddası gündeme bomba gibi düştü yaş farkı olay

Aslı Enver ile bir barışık bir küs ilişki yaşayan Murat Boz, Enver'in kapılarını kendisine tamamen kapamasının ardından özel hayatıyla gündeme gelmiyordu. Hadise ile adı sıklıkla anılsa da ikili her fırsatta arkadaş olduklarını dile getiriyordu. Fakat Boz için ortaya atılan yeni iddia herkesi şaşırttı.