Murat boz Çeşme'de yakalandı! Söylediği şeyler gündeme bomba gibi düştü: ''Bizi zorladı''
Popçu Murat Boz, her yıl olduğu gibi bu yıl da tatile Çeşme'ye gitti. Sokakta kameralara yakalanan Boz, basın mensuplarıyla samimi konuşmalarda bulundu. Anlattıkları ve tarzıyla dikkat çeken ünlü şarkıcının söyledikleri gündeme bomba gibi düştü. Bakın Murat Boz'u ne zorladı...
Ünlü şarkıcı Murat Boz, her yıl Çeşme'de kameralara yakalanıyor. Bu yıl da geleneği bozmayıp basın mensuplarıyla sohbet eden başarılı popçu, samimi açıklamalarda bulundu. Her yaptığıyla dikkat çektiği gibi, açıklamalarıyla da gündeme gelen Murat Boz, bakın bu sefer neleri açıkladı...
42 yaşındaki Murat Boz, Çeşme'de objektiflere takıldı. 10 gündür tatil yapan Boz, "Benim ritüelim bu. Her sene Çeşme’ye geliyorum mutlaka. Yakalıyorsunuz, hiç affetmiyorsunuz."
"Tatil vesilesiyle arkadaşlarımı da görmüş oluyorum. Çeşme geçen seneye göre biraz daha durgun. Bir tek durgun olmayan Mustafa'nın mekanı, ama genelde bir durgunluk var. İnşallah seneye daha iyi olur" dedi.
Burcu Özberk ile başrolü paylaştıkları yeni filmi hakkında konuşan yakışıklı popçu, "Sektöre yeni giriş yapacak olan bir dijital platformun ilk işi olacak bu film."