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Murat Ağırel ve Timur Soykan'a tutuklama talebi

Murat Ağırel ve Timur Soykan'a tutuklama talebi

Sabah saatlerinde gözaltına alınan gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Sabah saatlerinde Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gazetecilerin Flaş Haber TV'nin devriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 'tehdit' ve 'şantaj' iddialarıyla gözaltına alındıkları bildirildi.

TEHDİT VE ŞANTAJA MARUZ KALANLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Ağırel ve Soykan'ın evinde polis arama yaparken, gözaltına alınan Timur Soykan, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, '7258 sayılı yasaya muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüpheli sıfatıyla yer alan bazı kişilerin, Flaş Haber TV isimli televizyon kanalının devri ve satın alınması sürecinde gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan tarafından tehdit ve şantaja maruz kaldıkları yönünde şikâyetçi olmaları üzerine, Ağırel ve Soykan hakkında 'tehdit' ve 'şantaj' suçlarından soruşturma başlatıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan Murat Ağırel ve Timur Soykan, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

HAKLARINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltına alınan Murat Ağırel ve Timur Soykan hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı...

Timur Soykan ve Murat Ağırel tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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