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Munzur Vadisi Milli Park’taki yangın sürüyor! Mehmetçik de bölgede

Munzur Vadisi Milli Park’taki yangın sürüyor! Mehmetçik de bölgede

TUNCELİ’de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda dün kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangına müdahale için İl Jandarma Komutanlığı'ndan 80 personel de bölgeye gönderildi.

Munzur Vadisi Milli Park’taki yangın sürüyor! Mehmetçik de bölgede

Türkiye’nin alan bakımından en büyük ikinci, fauna ve flora bakımından en zengin birinci milli parkı olan Munzur Vadisi'nin 30'uncu kilometresindeki Fırtına Veli mevkisinde önceki akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

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Munzur Vadisi Milli Park’taki yangın sürüyor! Mehmetçik de bölgede

Alevler, ekiplerin müdahalesiyle dün sabah kontrol altına alındı. 

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Munzur Vadisi Milli Park’taki yangın sürüyor! Mehmetçik de bölgede

Ancak yangın, şiddetli rüzgarın de etkisiyle yeniden alevlendi. Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, AFAD gönüllüleri, Munzur Arama Kurtarma, Tunceli ile Ovacık Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra gönüllü vatandaşlarla birlikte toplam 100 kişilik ekibin karadan müdahale ettiği yangına, 2 söndürme helikopteriyle de havadan destek veriliyor. 

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Munzur Vadisi Milli Park’taki yangın sürüyor! Mehmetçik de bölgede

Arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle yer ekipleri, yangına müdahalede zorluk yaşıyor.

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