Munzur Vadisi Milli Park’taki yangın sürüyor! Mehmetçik de bölgede
TUNCELİ’de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda dün kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangına müdahale için İl Jandarma Komutanlığı'ndan 80 personel de bölgeye gönderildi.
Türkiye’nin alan bakımından en büyük ikinci, fauna ve flora bakımından en zengin birinci milli parkı olan Munzur Vadisi'nin 30'uncu kilometresindeki Fırtına Veli mevkisinde önceki akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, ekiplerin müdahalesiyle dün sabah kontrol altına alındı.
Ancak yangın, şiddetli rüzgarın de etkisiyle yeniden alevlendi. Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, AFAD gönüllüleri, Munzur Arama Kurtarma, Tunceli ile Ovacık Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra gönüllü vatandaşlarla birlikte toplam 100 kişilik ekibin karadan müdahale ettiği yangına, 2 söndürme helikopteriyle de havadan destek veriliyor.
Arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle yer ekipleri, yangına müdahalede zorluk yaşıyor.