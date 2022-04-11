Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu ölmedi, hapisten kaçtı! Bomba iddia sonrası Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor

Avukat Rezzan Epözdemir aileyle görüştü

Karabulut Ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Süreyya Karabulut'un ölenin Cem Garipoğlu olup olmadığına dair kafasında ciddi soru işaretlerinin olduğu, bu konuda vicdanen rahatsız olduğu ve bayramdan sonra mezarın açılmasını isteği ile ilgili kendisini aradım, bu yönde bir talepleri olduğunda derhal gerekli hukuki süreci başlatabileceğimizi ifade ettim. Kendisi de telefonda biraz duygulandı ve bayramdan sonra bu konuyla ilgili dönüş yapacağını ifade etti" dedi.