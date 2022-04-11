Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu ölmedi, hapisten kaçtı! Bomba iddia sonrası Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
Cem Garipoğlu tarafından 3 Mart 2009'da vahşice öldürülen Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, Garipoğlu'nun intiharıyla ilgili 8 yıldır içindeki şüpheyi açıklayınca gündeme bomba gibi düştü. Cem Garipoğlu, 'hapiste intihar etti' süsü verilerek kaçırıldı mı? Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Babanın talebi olursa mezarı açtıracağız" dedi. Münevver'in annesi 'mezar açılsın' dedi.
Münevver Karabulut, henüz 18 yaşındayken, 3 Mart 2009’da, Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Karabulut’un cesedi parçalara ayrılmış halde, bir bavul ve gitar çantası içinde Etiler’deki çöp konteynerinde bulundu. Cinayetin ardından kaçan Cem Garipoğlu, 197 gün sonra teslim oldu. Yargılamanın ardından mahkum olan Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde, Silivri 5 No’lu L Tipi Cezaevinde intihar etti.
İntihar mı etti, kaçırıldı mı?: Olayın kamuoyuna yansımasıyla birlikte Garipoğlu’nun akıbeti hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Cem Garipoğlunun intihar etmediği; ölen kişinin başka biri olduğu, kaçırıldığı ya da öldürüldüğü söylendi. Savcılığın ve Adli Tıp’ın raporlarına rağmen bu iddialar yıllarca dillendirildi. Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut da yıllardır, Cem Garipoğlu’nun intihar etmediği iddiasını sürdürüyor. Raporlara rağmen iddiasının arkasında duran baba Karabulut, şüphelerinin ancak Garipoğlu’nun mezarının açılmasıyla giderileceğini açıkladı.
Bayramdan sonra mezarını açtırmak istiyorum: Sokakta karşılaştığı kişilerin katilin intihar edip etmediğiyle ilgili sorular sorduğunu belirten Süreyya Karabulut, şunları söyledi; “Cem Garipoğlunun mezarını bayramdan sonra açtırmak istiyorum. Mahkemeye başvuracağım. Bu, benim en doğal hakkım. Sokaktaki vatandaş bana soruyor, öldü mü, öldürüldü mü, kaçırıldı mı? Bu soruların en doğru cevabı için mezarın açılmasında fayda var. İnşallah açtıracağım. Bu süreçte neyle karşılaşırım bilemiyorum..."
Avukat Rezzan Epözdemir aileyle görüştü
Karabulut Ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Süreyya Karabulut'un ölenin Cem Garipoğlu olup olmadığına dair kafasında ciddi soru işaretlerinin olduğu, bu konuda vicdanen rahatsız olduğu ve bayramdan sonra mezarın açılmasını isteği ile ilgili kendisini aradım, bu yönde bir talepleri olduğunda derhal gerekli hukuki süreci başlatabileceğimizi ifade ettim. Kendisi de telefonda biraz duygulandı ve bayramdan sonra bu konuyla ilgili dönüş yapacağını ifade etti" dedi.