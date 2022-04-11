Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu ölmedi, hapisten kaçtı! Bomba iddia sonrası Cem Garipoğl'nun mezarı açılıyor

Bayramdan sonra mezarını açtırmak istiyorum

Sokakta herke 'gerçekten intihar mı etti' diye soruyor

Sokakta karşılaştığı kişilerin katilin intihar edip etmediğiyle ilgili sorular sorduğunu belirten Süreyya Karabulut, şunları söyledi; “Cem Garipoğlunun mezarını bayramdan sonra açtırmak istiyorum. Mahkemeye başvuracağım. Bu, benim en doğal hakkım. Sokaktaki vatandaş bana soruyor, öldü mü, öldürüldü mü, kaçırıldı mı? Bu soruların en doğru cevabı için mezarın açılmasında fayda var. İnşallah açtıracağım. Bu süreçte neyle karşılaşırım bilemiyorum..."