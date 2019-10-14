Münbiç'e operasyon başladı iddiası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sabah saatlerinde açıkladığı Münbiç'le ilgili bir son dakika gelişmesi yaşanıyor. Türkiye, Barış Pınarı Harekatı kapsamında en kritik yerlerden biri olan Münbiç'e operasyona başladı.

Ortadoğu Muhabiri Samet Doğan'ın verdiği bilgilere göre: Milli Ordu, resmî açıklama yapmadı, ancak ön cephede bulunan konuştuklarım, Münbiç’e baksın birliklerinin girdiğini, topçu ve hava desteğiyle operasyonun büyük çapta başlayacağını belirtti.

Suriye milli ordusu'ndan resmi açıklama

Suriye Milli Ordusu'nun da yaptığı açıklamada Münbiç'e operasyonun başladığını duyurdu.

Suriye Milli Ordusu'nun büyük gruplarından Hamza Özel Kuvvetleri dün gece Münbiç operasyonu için yola çıktıklarını duyurmuştu. Grubun komutanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rabbimize tevekkül ederek yola çıktık. Güzel Münbiç! Senin de terörden kurtulma vaktin yaklaştı. Sancağımız Münbiç’in en ulu noktasında dalgalanacak. Ya Allah, Bismillah" ifadelerini kullanmıştı.

Çok sayıda zırhlı araç takviyesi yapıldı

Sacur çayı civarında konuşlanan birliklere çok sayıda zırhlı araç takviyesi yapıldı. Aynı zamanda bölgeye yakın noktalara Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tank sevk edildiği öğrenildi.