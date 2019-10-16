Münbiç şehidinin annesinden Kürtçe 'ben öleydim' ağıtı

Ağabeyinin tabutuna son kez dokunan kız kardeş, kardeşine asker selamı verdi. Şehidin kuzeni Yılmaz Çelik de askeri kamuflaj giyerek tabutun başında asker selamıyla şehidi uğurladı. Anne Hanım Çelik, oğlunun tabutuna sarılarak "Vatan sağ olsun" diyerek gözyaşı döktü.

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