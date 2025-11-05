Mülakat sisteminde yeni dönem! Hükümet düğmeye bastı
Hükümet son dönemlerde tartışmalara neden olan mülakat sistemiyle ilgili düğmeye bastı. Mülakat sınırları, yazılı ve sözlü sınavların ağırlığı yeniden belirlenecek.
Hükümet yetkilileri, mülakatta ‘kayırmacılık’ tartışmalarına son vermek için harekete geçti. Yapılan yeni düzenleme ile tartışmalarına son verecek şekilde, mülakat sistemine neşter vurmaya hazırlanıyor.
MÜLAKATTA SINIRLAR YENİDEN BELİRLENECEK
Cumhurbaşkanlığının ‘2026 Yıllık Programı’nda yüksek verimlilikle kaliteli hizmet sunan insan kaynağına sahip, objektif ölçütlerin ve liyakat ilkelerinin hâkim olduğu, değişen şartlara uyum sağlayan kamu personel sisteminin oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.
Yeni çalışmayla sözlü sınavlar, atamaya konu olan görevin niteliğinin gerekli kıldığı hâllerle sınırlı olarak yapılacak.
BAZI KURALLAR YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK
Sınav kurullarının tarafsızlığının korunması, şeffaflık, adalet ve hakkaniyet ilkelerini güçlendirecek düzenlemeler hayata geçirilecek. Kamuda hangi ünvanlar için sözlü sınav yapılacağı yeniden belirlenecek.