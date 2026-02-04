Mükremin Gezgin tutuklandı! 'Ben askere nasıl gideyim' videosuyla tanınmıştı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında son olarak sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, 'fuhuş' ve 'uyuşturucu' iddialarıyla Ankara'da gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

Bugün adliyeye sevk edilen Gezgin, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ve "bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek” suçlarından tutuklandı.

ASKERE GİTMEK İSTEMEDİĞİ İÇİN AĞLAMIŞTI

Mükremin Gezgin, geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımda askere çağrıldığını duyurmuştu.

Gezgin, yoklama kaçağı olduğunu ve askerlik şubeden çağrıldığını açıklamıştı.

Gezgin, Türk askerini ve milletini çok sevdiğini ancak bulunduğu bedenle askere gidemeyeceğini söylemiş ve ağlamıştı.

"BU SAÇLA BU KİRPİKLE NASIL GİDECEĞİM"

Gezgin paylaştığı videoda, “Tüm Türk askerlerimizi çok seviyorum. Hepsine boynum kıldan ince ama ben nasıl gideceğim? Ben bu bedenle nasıl gideceğim? Asker kaçağı olarak gözüküyorum 15 gün süre vermişler ben ne yapacağım?” ifadelerini kullanmıştı.

Gezgin videonun devamında, ”Ben kadınım, ben kendimi kadın hissediyorum. Herkesi çok seviyorum devletimi askerlerimi ama ben kadın ruhluyum. Ben nasıl askere gideyim? Ben bu saçla, bu kirpikle ne diyeceğim? Nasıl gideceğim Nasıl yapacağım? Sesim gitti artık ya.” demişti.