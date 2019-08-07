Müjde Uzman'ın bikinili pozu olay oldu
Bikinili fotoğrafını Instagram'a yükleyen Müjde Uzman sosyal medyanın diline düştü. Fotoğrafına Photoshop yapan oyuncu paylaşımını yorumlara kapattı.
BALIKESİR Ayvalık'ta tatil yapan Müjde Uzman, bikinili pozları ile formda görüntüsünü paylaşmak isterken sosyal medyanın diline düştü.
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Güzel oyuncunun son karesi görenleri oldukça şaşırttı.
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34 yaşındaki oyuncu, göbek bölgesine Photoshop yapıp fazlalıklarından kurtulmaya çalışırken, mor bikinisinin rengini göbeğine taşırınca kendini ele verdi.
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Daha önceki fotoğraflarında yorumlar açıkken güzel oyununun bu paylaşımını yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.
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