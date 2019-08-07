Müjde Uzman'ın bikinili pozu olay oldu

Müjde Uzman'ın bikinili pozu olay oldu

Bikinili fotoğrafını Instagram'a yükleyen Müjde Uzman sosyal medyanın diline düştü. Fotoğrafına Photoshop yapan oyuncu paylaşımını yorumlara kapattı.

Müjde Uzman'ın bikinili pozu olay oldu - Sayfa 1

BALIKESİR Ayvalık'ta tatil yapan Müjde Uzman, bikinili pozları ile formda görüntüsünü paylaşmak isterken sosyal medyanın diline düştü.

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Müjde Uzman'ın bikinili pozu olay oldu - Sayfa 2

Güzel oyuncunun son karesi görenleri oldukça şaşırttı.

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Müjde Uzman'ın bikinili pozu olay oldu - Sayfa 3

34 yaşındaki oyuncu, göbek bölgesine Photoshop yapıp fazlalıklarından kurtulmaya çalışırken, mor bikinisinin rengini göbeğine taşırınca kendini ele verdi.

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Müjde Uzman'ın bikinili pozu olay oldu - Sayfa 4

 Daha önceki fotoğraflarında yorumlar açıkken güzel oyununun bu paylaşımını yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.

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